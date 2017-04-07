Водители во Владивостоке устроили перестрелку в ходе конфликта

В отдел полиции поступило сообщение от местного жителя, который сообщил о причинении ему повреждений в результате конфликта на улице Нейбута, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшего и очевидцев происшествия.
Установлено, что молодые люди на автомашине Сузуки Свифт двигались по улице Нейбута. Их движению воспрепятствовал водитель автомашины Ниссан Инфинити. В ходе конфликта мужчина из внедорожника произвел выстрел в своего оппонента, после чего скрылся.
В результате происшествия 20-летний водитель Сузуки получил травму и был направлен на амбулаторное лечение.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали 34-летнего местного жителя, у которого был изъят травматический пистолет «Оса».
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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