Водители во Владивостоке устроили перестрелку в ходе конфликта

Проводится проверка

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от местного жителя, который сообщил о причинении ему повреждений в результате конфликта на улице Нейбута, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшего и очевидцев происшествия.

Установлено, что молодые люди на автомашине Сузуки Свифт двигались по улице Нейбута. Их движению воспрепятствовал водитель автомашины Ниссан Инфинити. В ходе конфликта мужчина из внедорожника произвел выстрел в своего оппонента, после чего скрылся.

В результате происшествия 20-летний водитель Сузуки получил травму и был направлен на амбулаторное лечение.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 34-летнего местного жителя, у которого был изъят травматический пистолет «Оса».

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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