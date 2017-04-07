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При возгорании в Уссурийске сотрудники МЧС спасли пожилую женщину

Причиной пожара стало короткое замыкание
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступила на пульт пожарно-спасательной службы города Уссурийска в 9 часов утра, сообщает корреспондент РИА VladNews. Горел электрический щиток.

Прибыв на место происшествия спустя четыре минуты, огнеборцы приступили к разведке. В подъезде наблюдалось сильное задымление, поэтому было принято решение применить одно звено газодымозащитной службы. После разведки стало известно, что очагом возгорания является жлектрический щиток. По предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание. 

Из задымленного помещения сотрудники МЧС спасли и вывели женщину пожилого возраста. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. 

Пожар общей площадью 1 квадратный метр был локализован. При тушении были задействованы 15 человек личного состава и 3 единицы техники. 

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