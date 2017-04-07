Обменять валюту по индивидуальному курсу могут дальневосточники в Сбербанке

Удобный сервис перед отпуском

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Дальневосточный Сбербанк предлагает индивидуальные курсы обмена валют. Воспользоваться ими можно при покупке или продаже на сумму от 2000 долларов США или евро, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

- Установление индивидуального курса позволяет существенно снизить стоимость приобретения валюты. Это, бесспорно, удобный сервис для тех, кому нужно обменять крупную сумму средств, например, перед отпуском, - подчеркнула Наталья Цыкал, заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Уточнить информацию о текущих курсах валют и возможности установки индивидуального курса, а также подробности конверсионных операций можно в отделениях банка и по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-70-39.