Обменять валюту по индивидуальному курсу могут дальневосточники в Сбербанке

Дальневосточный Сбербанк предлагает индивидуальные курсы обмена валют. Воспользоваться ими можно при покупке или продаже на сумму от 2000 долларов США или евро, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.
- Установление индивидуального курса позволяет существенно снизить стоимость приобретения валюты. Это, бесспорно, удобный сервис для тех, кому нужно обменять крупную сумму средств, например, перед отпуском, - подчеркнула Наталья Цыкал, заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
Уточнить информацию о текущих курсах валют и возможности установки индивидуального курса, а также подробности конверсионных операций можно в отделениях банка и по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-70-39.