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Общество

Запрет на торговлю непищевым спиртом продлен до лета

Сроком на 90 суток с 29 марта
Фото: Роспотребнадзор Приморского края Фото: Роспотребнадзор Приморского края
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 25.03.2017 № ДМ-П11-1741р принято постановление Главного государственного санитарного врача России от 27 марта 2017 года № 39 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией,спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами». Оно вступило в силу 29 марта и действует на срок 90 суток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

За период с 29 марта по 06 апреля проверками охвачено 45 розничных торговых точек Приморского края. По итогам рейдов была обнаружена незаконная реализация спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом 8,7 литров.

Так, на рынке на Баляева во Владивостоке в одном из павильонов была установлена продажа медицинского антисептического раствора, этанол &, концентрат для приготовления раствора 95%. Изъято 45 флаконов. Аналогичное правонарушение было обнаружено и в магазине на улице Постышева в приморской столице: здесь осуществлялась реализация спирта этилового 95%, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм. Изъято 42 флакона.

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