Сбербанк выступит генеральным партнёром Недели финансовой грамотности

С 10 по 11 апреля пройдут обучающие вебинары

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Сбербанк выступит генеральным партнёром Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи, которая пройдёт с 9 по 16 апреля 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

В ходе Недели финансовой грамотности Сбербанк организует для детей очные уроки и экскурсии в офисы банка по всей России.

Также с 10 по 11 апреля пройдут обучающие вебинары на тему «Как сохранить и приумножить деньги», где расскажут о том, что такое банковские карты и вклады, как их получать или открыть, и как ими эффективно и безопасно пользоваться. В них могут принять участие все желающие – необходим только компьютер с доступом к интернету.

Вход на вебинар доступен за 15 минут до начала. Чтобы открыть ссылку, необходимо скопировать ссылку и открыть ее в адресной строке браузера.

Работа по повышению финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. В банке действует целый ряд программ: как совместных (в частности, с Минфином и Банком России), так и реализуемых самостоятельно. Эти программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи —

это комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий.

Юные россияне смогут познакомиться с основными принципами финансово грамотного поведения, узнать о финансовых рисках и защите своих прав, а также обсудить с экспертами, как правильно подойти к принятию своих первых финансовых решений. Организатор Недели финансовой грамотности — Минфин России.

Информация о мероприятиях недели на сайте http://вашифинансы.рф/week-fin/.