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Общество

Сбербанк выступит генеральным партнёром Недели финансовой грамотности

С 10 по 11 апреля пройдут обучающие вебинары
Фото: retail-loyalty.org Фото: retail-loyalty.org
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Сбербанк выступит генеральным партнёром Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи, которая пройдёт с 9 по 16 апреля 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

В ходе Недели финансовой грамотности Сбербанк организует для детей очные уроки и экскурсии в офисы банка по всей России.

Также с 10 по 11 апреля пройдут обучающие вебинары на тему «Как сохранить и приумножить деньги», где расскажут о том, что такое банковские карты и вклады, как их получать или открыть, и как ими эффективно и безопасно пользоваться. В них могут принять участие все желающие – необходим только компьютер с доступом к интернету.

Дата вебинара Время начала Ссылка для вставки в адресную строку
10.апр 7-00 https://vcs.imind.ru/#join:t0c480509-bbbd-40ad-8333-d7a6db9a5755
10.апр 9-00 https://vcs.imind.ru/#join:t2e2a405d-8be1-41f8-9c0a-b5a9cbbf7ac6
10.апр 11-00 https://vcs.imind.ru/#join:t74404180-b738-4310-8c40-21e9c571a32b
10.апр 13-00 https://vcs.imind.ru/#join:t60cd77e2-c58a-45a7-ad2c-7ceb530b96b6
11.апр 7-00 https://vcs.imind.ru/#join:tdf9f2719-2670-4e34-b921-716f1f66f713
11.апр 9-00 https://vcs.imind.ru/#join:t34f33e4b-38bf-4d85-b678-30c420edb64f
11.апр 11-00 https://vcs.imind.ru/#join:t9d5b8854-22af-40e9-999a-919b114f7552
11.апр 13-00 https://vcs.imind.ru/#join:t60cd77e2-c58a-45a7-ad2c-7ceb530b96b6
12.апр 7-00 https://vcs.imind.ru/#join:t0769abae-dcf5-4f0a-bc59-f482d5976c0b
12.апр 9-00 https://vcs.imind.ru/#join:teb08bb00-a965-4c95-aa30-cf75aaaa2f51
12.апр 11-00 https://vcs.imind.ru/#join:tdd6c3e1d-266d-44e0-ab85-e5fcb3a5425b
12.апр 13-00 https://vcs.imind.ru/#join:tc4180d1c-59f4-453e-9f3a-1a019880c7c6
13.апр 7-00 https://vcs.imind.ru/#join:t409808be-45dd-4abd-9ba6-6c622ebecfde
13.апр 9-00 https://vcs.imind.ru/#join:t44814a1f-9f10-40db-afdf-56cc8d5236d3
13.апр 11-00 https://vcs.imind.ru/#join:ta1949d12-9ea8-4933-b3d5-deb507608d34
13.апр 13-00 https://vcs.imind.ru/#join:t157cc5f1-2ac6-429f-a3bc-fd363be8d602
14.апр 7-00 https://vcs.imind.ru/#join:tfa558764-9e3f-4d7b-b5d1-a24c8621323e
14.апр 9-00 https://vcs.imind.ru/#join:t1d2df7e7-6eb5-4bd9-9377-a61ebf7e7631
14.апр 11-00 https://vcs.imind.ru/#join:ta0d43fee-05be-43de-8b9c-6add81815c1a
14.апр 13-00 https://vcs.imind.ru/#join:te529df2b-37b3-47b2-8bc0-5e00bc7f4f9f

Вход на вебинар доступен за 15 минут до начала. Чтобы открыть ссылку, необходимо скопировать ссылку и открыть ее в адресной строке браузера.

Работа по повышению финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. В банке действует целый ряд программ: как совместных (в частности, с Минфином и Банком России), так и реализуемых самостоятельно. Эти программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи —
это комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий.
Юные россияне смогут познакомиться с основными принципами финансово грамотного поведения, узнать о финансовых рисках и защите своих прав, а также обсудить с экспертами, как правильно подойти к принятию своих первых финансовых решений. Организатор Недели финансовой грамотности — Минфин России.

Информация о мероприятиях недели на сайте http://вашифинансы.рф/week-fin/.

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