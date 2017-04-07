Серьезный пожар полыхал во Владивостоке все утро

Сгорели два автомобиля и гаражный бокс

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании по улице Борисенко поступило в пожарно-спасательную службу города Владивостока поздно ночью 7 апреля, в 3 часа 43 минуты, сообщает корреспондент РИА VladNews. Горели два ремонтных бокса.

Через 10 минут пожарные прибыли на место происшествия и приступили к разведке, в ходе которой было установлено, что горели крыша, перекрытия гаражей, а также два легковых автомобиля. Спустя 30 минут пожар удалось локализовать, а еще через три часа - полностью локализовать. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Тушили пожар 24 человека личного состава и 5 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.