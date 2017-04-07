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Россия

Контрактников в российской армии больше, чем призывников

С 2012 года число военнослужащих по контракту увеличилось более чем в два раза
Фото: slovodel.com Фото: slovodel.com
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Число контрактников в российской армии больше, чем призывников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом рассказал начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"В настоящее время количество военнослужащих по контракту уже превосходит численность военнослужащих по призыву", - сказал Горемыкин в интервью, опубликованном в журнале "Армейский сборник".

Генерал сообщил, что после указа президента "О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ", подписанного в мае 2012 года, численность военнослужащих-контрактников в ВС РФ увеличилась более чем в два раза.

"За 4,5 года на военную службу по контракту отобрано свыше 330 тысяч человек", - сказал Горемыкин.

"На 2017 год установлен целевой ориентир - 405 тысяч воинских должностей, подлежащих замещению военнослужащими по контракту", - сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны.

Он напомнил, что в декабре 2016 года был принят федеральный закон, позволяющий заключать контракты до одного года для участия военнослужащих в походах кораблей.

"С учетом потребности в специалистах по эксплуатации современного вооружения и военной техники, а также передачи опыта выполнение Вооруженными силами РФ боевых задач разработан законопроект, который обеспечит возможность гражданам, получившим среднее профессиональное образование, заключать контракт вместо службы по призыву, как это уже реализовано для кандидатов с высшим образованием", - сказал Горемыкин.

В конце марта стало известно, что указом президента РФ с 1 июля 2017 года штатная численность ВС РФ устанавливается в количестве 1 903 051 человек, в том числе военнослужащих - 1 013 628.

С 1 января 2017 года этот показатель был 1 897 694 человек, в том числе военнослужащих - 1 013 628.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что увеличение штатной численности ВС РФ связано с передачей Минобороны функций Спецстроя. В конце 2016 года был подписан указ об упразднении Федерального агентства специального строительства, функции Спецстроя передаются военному ведомству РФ.

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