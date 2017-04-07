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Общество

Осужденные в Приморье выходят на свободу с дипломами

В местах лишения свободы теперь можно получать образование
Фото: ГУФСИН Фото: ГУФСИН
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Осужденные в Приморье теперь могут получать образование в местах лишения свободы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю. Так, с 2014 года профессиональное образование получили около 8000 человек.

Профессиональное обучение осужденные получают в 13 образовательных учреждениях и филиалах по 26 рабочим профессиям: электросварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, штукатур, повар и другие.

Отмечается, что получить профессию могут и осужденные с ограниченными возможностями. За 2 года профессиональное образование получили 30 человек и еще 9 продолжают обучение.

Профессиональное образование позволяет осужденным работать, а деньги идет на выплату исков потерпевшим.

Полученное образование также позволяет осужденным работать и после освобождения, что способствует успешной ресоциализации в обществе. 

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