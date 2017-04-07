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Россия

В России скоро могут возродить вытрезвители

По поручению президента России
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Вытрезвители могут вновь появиться в России уже в этом году: по словам главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, это должно произойти до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом пишет в пятницу газета "Известия".

"Минздравом России, МВД России, Минтрудом России, Минспортом России, Минфином России и иными заинтересованными ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти) прорабатывается вопрос организации оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи", - заявил собеседник издания.

В пресс-службе Минздрава также отметили, что собрали аргументы всех задействованных ведомств и сейчас они находятся на стадии согласования общей позиции.

Брюн уточнил, что вопрос открытия вытрезвителей чиновники прорабатывают по поручению президента РФ Владимира Путина. По его словам, "вытрезвители должны появиться в России до начала чемпионата мира по футболу в 2018 году".

До начала первенства, уточнил главный внештатный нарколог Минздрава "Известиям", их точно откроют. "Это комплексная проблема, скоро чемпионат, будут пьяные болельщики. Сейчас прорабатывается вопрос с участием регионов. Массово вытрезвители откроют уже в ближайший год. Это медицинская часть. Вытрезвители нам понятны и известны, что делать с ними тоже понятно. Еще остается проработать организационный и финансовый вопросы", - сказал Брюн.

При этом, по данным "Известий", "законопроект о вытрезвителях в Минфин России не поступал", а в Министерстве труда отметили, что ведомство "не занимается вопросами оказания медико-санитарной помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения".

В МВД изданию заявили, что решение вопроса возможно при условии оказания лицам, находящимся в состоянии опьянения, соответствующих услуг (временного приюта, своевременного и квалифицированного оказания первичной медико-санитарной и доврачебной медицинской помощи). "Сейчас отсутствуют правовые основания в полной мере оказывать помощь нетрезвым из-за необходимости добровольного согласия на медицинское вмешательство", отметили в министерстве.

В МВД также отметили, что отсутствие полноценных вытрезвителей стало предпосылкой к росту количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения: "Их число с 2011 по 2016 год возросло на 65,8%. Только 2016 году в состоянии алкогольного опьянения совершено 440 154 преступления, что на 9,8 % больше, чем в 2015 году".

Вытрезвители упразднили в 2011 году во время реформы министерства внутренних дел, когда они были закрыты все на территории страны. Функции вытрезвления граждан были переданы медицинским учреждениям, однако новые вытрезвители так и не открылись, сообщают "Известия".

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