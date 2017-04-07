В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов»

Сообщение с предупреждением гуляет по группам WhatsApp

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В «родительских чатах» WhatsApp появляется информация о готовящихся терактах, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По всему Приморью стремительно распространяется текст со следующим содержанием:

«Информация такая: ничего на улице не поднимать, ни к чему не прикасаться. По всей России закладки, мины ловушки в виде фонариков и т.д. Блестящих всяких штучек. Только что прогремел ещё один взрыв возле школы в Ростове. Был обыкновенный с виду фонарик, мужчина поднял его, и прогремел взрыв. Данный теракт был настроен на количество жертв «дети». Такую же нашли в порту Симферополя. Большая просьба - предупредить детей что бы не поднимали ничего и не трогали на улице!!! Проверенная информация, скоро появится в СМИ. Так же есть информация, что на площадках и в общественных местах оставляют куклы, машинки, мягкие игрушки. Пускай вообще к забытым и брошенным вещам не подходят. Об этом уже говорят все СМИ. Предупредите всех кого сможете!».

Родители детей из Приморья крайне обеспокоены данным сообщением. Что это – факт или очередная утка? В пресс-службе УМВД по Приморскому краю корреспонденту РИА VladNews сообщили, что данная информация сейчас проверяется.

«Официального подтверждения у нас пока нет. Если что-то будет известно, то об этом узнают все», - сообщил собеседник агентства.