Житель Приморья перевозил в своей машине марихуану

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В Черниговском районе сотрудники полиции остановили автомобиль Тойота Камри, в котором был обнаружен мешок с наркотическим веществом растительного происхождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

22-летний житель села Черниговка доставлен в полицию, где дал признательные показания, пояснив, что заготовил и хранил наркотики для собственного употребления.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной общей массой свыше 750 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы от трех до десяти лет.