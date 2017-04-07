Парень и девушка пострадали в ДТП во Владивостоке 11:41, 07 апреля Парень и девушка пострадали в ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» 11:25, 07 апреля В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» (Эксклюзив)
Анатолий Вассерман едет во Владивосток 10:34, 07 апреля Анатолий Вассерман едет во Владивосток
Новостная лента
Апрель, 07 пятница
12:21
РИА VladNews ждет ваших новостей!
12:21
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
12:21
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
12:07
Житель Приморья перевозил в своей машине марихуану
11:58
Владивостокские гостиницы получат звезды
11:50
Обменять валюту по индивидуальному курсу могут дальневосточники в Сбербанке
11:41
Парень и девушка пострадали в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
11:32
​Автомобилист сбил девушку во Владивостоке и скрылся Эксклюзив
11:23
Названы лучшие предприятия и менеджеры года в Приморье
11:23
Сбербанк выступит генеральным партнёром Недели финансовой грамотности
11:16
Дерзкое убийство в Приморье: коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор
11:11
Минвостокразвития: Стоимость квадратного метра жилья в ДФО надо повысить
11:00
Ученые: худые женщины больше подвержены раку груди
10:50
Горожане высоко оценивают качество услуг МФЦ Владивостока
10:46
СК задержал 8 подозреваемых, которые причастны к теракту в Санкт-Петербурге
10:42
В Приморье пасечник довел своих пчел до агрессии к соседям
10:34
Анатолий Вассерман едет во Владивосток
10:31
Стали известны подробности ДТП под Владивостоком, в котором столкнулись два грузовика
10:27
Жительница Приморья сядет на 10 лет за обман 22 человек
10:15
Владивостокцы смогут написать Тотальный диктант онлайн
10:03
Юрий Трутнев недоволен работой губернаторов по программе «Дальневосточный гектар»
09:52
Афиша культурных событий на 7 - 9 апреля во Владивостоке Видео
09:50
В Приморье зафиксировано 11 возгораний
09:47
Заместитель председателя Думы в Приморье подозревается в мошенничестве
09:39
О договоре управления многоквартирным домом рассказали на семинаре «Молодого управдома»
09:23
Владивостокцы почтили память погибших при взрыве в Санкт-Петербурге Фото
09:21
На Дальнем Востоке построят первую в мире плавучую АЭС
09:15
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:07
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 7 апреля Адреса
09:04
Во Владивостоке без осадков, +14°C
07:42
Появился способ обратить время вспять, - ученые
06:23
Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов
06:20
Установлена причина ЧП с обрушением стены жилого дома в Санкт-Петербурге Фото и Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Житель Приморья перевозил в своей машине марихуану

Возбуждено уголовное дело
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В Черниговском районе сотрудники полиции остановили автомобиль Тойота Камри, в котором был обнаружен мешок с наркотическим веществом растительного происхождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

22-летний житель села Черниговка доставлен в полицию, где дал признательные показания, пояснив, что заготовил и хранил наркотики для собственного употребления.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной общей массой свыше 750 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы от трех до десяти лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Автомобилист сбил девушку во Владивостоке и скрылся
11:32, 07 апреля 2017 ​Автомобилист сбил девушку во Владивостоке и скрылся

Наезд произошел на перекрестке

В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов»
11:25, 07 апреля 2017 В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов»

Сообщение с предупреждением гуляет по группам WhatsApp

Дерзкое убийство в Приморье: коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор
11:16, 07 апреля 2017 Дерзкое убийство в Приморье: коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор

Краевой суд в скором времени назначит наказание обвиняемому

СК задержал 8 подозреваемых, которые причастны к теракту в Санкт-Петербурге
10:46, 07 апреля 2017 СК задержал 8 подозреваемых, которые причастны к теракту в Санкт-Петербурге

Расследование дела продолжается

В Приморье пасечник довел своих пчел до агрессии к соседям
10:42, 07 апреля 2017 В Приморье пасечник довел своих пчел до агрессии к соседям

На пасеке нашли массу нарушений закона «О ветеринарии»

Стали известны подробности ДТП под Владивостоком, в котором столкнулись два грузовика
10:31, 07 апреля 2017 Стали известны подробности ДТП под Владивостоком, в котором столкнулись два грузовика

Водитель микрогрузовика получил открытый перелом

Жительница Приморья сядет на 10 лет за обман 22 человек
10:27, 07 апреля 2017 Жительница Приморья сядет на 10 лет за обман 22 человек

Ущерб превысил 4,2 млн рублей