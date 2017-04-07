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Дерзкое убийство в Приморье: коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор

Краевой суд в скором времени назначит наказание обвиняемому
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт жителю Дальнереченска, 1968 года рождения, который обвиняется в разбойном нападении и убийстве человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Присяжные заседатели сочли доказанным, что подсудимый совершил убийство в 2014 году, чтобы похитить имущество потерпевшего.

Установлено, что фигурант дела решил совершить убийство после того, как его друг сообщил о планах своего соседа уехать в командировку во Владивосток. Предположив, что у мужчины при себе будет крупная сумма денег, он решил напасть на него, используя при этом нож.

Злоумышленник подкараулил в ночное время потерпевшего, когда тот вышел из дома и направился на стоянку за автомобилем. Направившись за ним, фигурант выбрал удачный для совершения преступления момент и догнал жертву.

Подойдя к мужчине, он нанес ему не менее 16 ударов ножом в различные части тела, от которых потерпевший скончался. При убитом находилось всего порядка 16,5 тыс. рублей, которые были похищены.

В скором времени Приморский краевой суд вынес наказание обвиняемому.

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