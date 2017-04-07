Парень и девушка пострадали в ДТП во Владивостоке

За сутки произошло 69 аварий

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в четверг в двух ДТП пострадали два человека - 21-летний парень-водитель и 19-летняя девушка-пешеход, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Всего за сутки в приморской столице произошло 69 различных столкновений ТС, в том числе 38 аварий с материальным ущербом. Участники 16 ДТП составили европротоколы.

Жители и гости города в этот день нарушили ПДД 281 раз, инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 15 по пьяной езде, 4 по перевозке не пристегнутых спецустройствами детей, а также 2 по выездам на "встречку". Составлено 8 протоколов по тонировке не по ГОСТу, 38 - по нарушениям правил парковки и 11 в отношении должников по административным штрафам.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 13 нарушителей скоростного режима. На СВЗТ доставлен 41 автомобиль.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлено 22 протокола. В свою очередь, "безлошадные" граждане, переходившие дороги в неположенных местах, получили на руки от ДПС 44 копии протоколов об административном нарушении.

Водители автобусов пойманы на 7 нарушениях, а таксисты - на 26.