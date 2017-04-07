Наезд произошел на перекрестке

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Неизвестный автомобилист сбил девушку во Владивостоке и скрылся с места ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Наезд произошел в светлое время суток - в четверг, 6 апреля, в 09:37 около дома №52 по Партизанскому проспекту. Известно, что неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя двигался с Отлогой. При выезде со второстепенной дороги и повороте направо авто сбило девушку-пешехода, переходившую проезжую часть по линии перекрестка. 19-летняя потерпевшая направлена на амбулаторное лечение с травмой левой ноги.

Расследование обстоятельств аварии продолжается.