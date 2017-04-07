СК задержал 8 подозреваемых, которые причастны к теракту в Санкт-Петербурге

Расследование дела продолжается

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В ходе расследования уголовного дела по факту террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга были задержаны 6 человек в северной столице и 2 человека в Москве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ.

Сообщается, что по месту жительств задержанных были изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания» санкт-петербуржского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Расследование продолжается.

Напомним, что в понедельник, 3 апреля, между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.