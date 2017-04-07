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Названы лучшие предприятия и менеджеры года в Приморье

Итоги XIII Бизнес-премии
Фото: vsluh.ru Фото: vsluh.ru
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

5 апреля состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов 13-й Краевой бизнес-премии «Компания года» и «Менеджер года», в ходе которой были названы имена победителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Компанией года Приморского края-2016» стала компания ООО «Ратимир».

Лауреатами конкурса в этой номинации признаны:

- Приморский филиал «Авиакомпании «Аврора», который взял на обслуживание местную авиацию и соединил Владивосток с отдаленной приморской глубинкой;

- «ДНС-Приморье», которое вдохнуло ветер перемен в ритейл и деловую жизнь Приморья своими новыми проектами.

- Акционерное общество «Южморрыбфлот» из группы компаний «Доброфлот» получило знак лауреата «Компания года».

«Менеджером года Приморского края-2016» признан управляющий директор Арсеньевской авиакомпании «Прогресс» Юрий Денисенко.

Лауреатами по итогам 2016 года стали:

- Дмитрий Алексеев, президент ООО «ДНС групп»;

- Владимир Каспин, генеральный директор «Ремонтно-строительной компании КФК»

- Илья Сухих, директор паназиатского ресторана «Зума»

Впервые по инициативе партнера краевой бизнес-премии – Приморского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей - в конкурсе появилась новая номинация. Первым «Почетным менеджером Приморского края» признан Виктор Дорошенко, руководитель «Приморсклеспрома» более четверти века.

В номинации «Развивающийся бизнес Приморского края-2016» победителем стал «Дальневосточный завод «Звезда», который получил второе дыхание с возведением судостроительной верфи в Большом Камне.

Знаки лауреата бизнес-премии по итогам прошлого года получили:

- Холдинг «Монастырев и Ко», который организовал заказ и доставку лекарств на дом и в ближню аптеку,

- «Ханкайский агропромышленный комплекс «ГринАгро» - высокотехнологичная молочная ферма, которая больше напоминает промышленное производство и строит новые комплексы.

- торговые сети «Три кота» (в Приморье представлено уже 8 гипермаркетами и дискаунтером).

Победителем в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края-2016», по мнению экспертного совета, признан «Гормолокозавод Артемовский», чья молочная продукция в 2016 году вошла в ТОП «100 лучших товаров России».

Лауреатами стали сразу два порта из Врангеля:

– «Восточный порт»;

- «Транснефть – Порт Козьмино».

А народное голосование приморцев обеспечило звание лауреата «Приморскому центру микрохирургии глаза» (ООО).

Напомним, Краевая бизнес-премия проводится Издательской компанией «Золотой Рог» с 2004 года и вошла в деловую жизнь края как индикатор открытости приморской экономики.

Долголетие и авторитет Краевой бизнес-премии обеспечивает широкое участие самого бизнеса, начиная с финансирования и заканчивая определением победителей. Конкурс проводится на средства партнеров и спонсоров и является бесплатным для его участников. Так, в этом году партнерами конкурса стали Дальневосточный банк и IT-компания «Акцент», Группа компаний «Альфа» и Приморский филиал ТЕЛЕ2.

Жюри конкурса – экспертный совет, в состав которого входят 50 профессионалов от бизнес-инфраструктуры, общественных объединений предпринимателей и органов власти. 

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