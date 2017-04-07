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Общество

Анатолий Вассерман едет во Владивосток

Легендарная личность прочитает лекцию в приморской столице
Фото: Первый канал Фото: Первый канал
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Легендарный Анатолий Вассерман 8 апреля выступит с лекцией во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Вассерман приедет в приморскую столицу на фестиваль интеллектуальных игр, в рамках которого состоится этап чемпионата мира по «Что? Где? Когда?».

Справка

Анатолий Вассерман — советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. В 1994 году баллотировался в Верховную Раду Украины; занял второе место в округе. Гражданин России с 27 января 2016 года

Вассерман утверждает, что в юности дал обет целомудрия, который соблюдает до сих пор. 

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