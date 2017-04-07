Ученые: худые женщины больше подвержены раку груди

ОТ веса зависит уровень воспаления в тканях.

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

По мнению ученых из Америки, худые женщины чаще страдают от рака груди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. От веса зависит уровень воспаления в тканях.

Ученые провели масштабное исследование с участием женщин, индекс массы тела которых не превышал 25 пунктов. У добровольцев взяли кровь и кусочек жировой ткани.

Как удалось выяснить, у 40% участвующих в эксперименте выявлен повышенный уровень воспалений грудной жировой ткани. Так учены пришли к выводу, что у женщин с нормальным индексом тела клетки жира в грудной ткани крупнее обычного, и они больше подвержены болезненному размножению и росту.