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Ученые: худые женщины больше подвержены раку груди

ОТ веса зависит уровень воспаления в тканях.
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

По мнению ученых из Америки, худые женщины чаще страдают от рака груди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. От веса зависит уровень воспаления в тканях.

Ученые провели масштабное исследование с участием женщин, индекс массы тела которых не превышал 25 пунктов. У добровольцев взяли кровь и кусочек жировой ткани.

Как удалось выяснить, у 40% участвующих в эксперименте выявлен повышенный уровень воспалений грудной жировой ткани. Так учены пришли к выводу, что у женщин с нормальным индексом тела клетки жира в грудной ткани крупнее обычного, и они больше подвержены болезненному размножению и росту.

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