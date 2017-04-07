Стали известны подробности ДТП под Владивостоком, в котором столкнулись два грузовика

Водитель микрогрузовика получил открытый перелом

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока микрогрузовик Mazda Bongo Brawny въехал в стоящий на обочине грузовик Howo; в результате 21-летний водитель микрогрузовика, не справившийся с управлением, был направлен на лечение в ВКБ-2 с открытым переломом правой голени и ссадинами лица. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла накануне в 11:15 на 20-м километре автодороги "пос. Новый - Де Фриз - Седанка - Патрокл", со стороны поселка Новый.