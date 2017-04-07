Япония глазами ее жителей

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

«Прелесть японской провинции» во Владивостоке. Выставка фотографа и путешественника Вячеслава Фурашова открылась в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС. Связь времён - главная идея экспозиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.