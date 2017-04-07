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«Прелесть японской провинции» во Владивостоке

Япония глазами ее жителей
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

«Прелесть японской провинции» во Владивостоке. Выставка фотографа и путешественника Вячеслава Фурашова открылась в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС. Связь времён - главная идея экспозиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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