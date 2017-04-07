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Владивосток готов принять бразильский футбольный турнир

Новости спорта
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Сезон парусного спорта открыли в городе Сочи. Там на крупных соревнованиях отличились приморские яхтсмены… Успешно выступили и наши бодибилдеры - спортсменка из Владивостока выиграла кубок Москвы... Тем временем наш город готов принять бразильский футбольный турнир. В приморской столице пройдут международные соревнования от знаменитого футболиста Неймара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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