Владивосток готов принять бразильский футбольный турнир

Новости спорта

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Сезон парусного спорта открыли в городе Сочи. Там на крупных соревнованиях отличились приморские яхтсмены… Успешно выступили и наши бодибилдеры - спортсменка из Владивостока выиграла кубок Москвы... Тем временем наш город готов принять бразильский футбольный турнир. В приморской столице пройдут международные соревнования от знаменитого футболиста Неймара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.