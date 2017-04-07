Кто испортил дорогу в пригороде Владивостока?

По кочкам и в ямку ...

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Так выглядит поездка на автомобиле по улице Шкотовская в районе станции Спутник изнутри. Местные жители уже неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы привлечь внимание к их главной дороге, но до сих пор безрезультатно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.