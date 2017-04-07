Так выглядит поездка на автомобиле по улице Шкотовская в районе станции Спутник изнутри. Местные жители уже неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы привлечь внимание к их главной дороге, но до сих пор безрезультатно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Кто испортил дорогу в пригороде Владивостока?
По кочкам и в ямку ...Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
09:52, 07 апреля 2017 Афиша культурных событий на 7 - 9 апреля во Владивостоке
Программа мероприятий
13:32, 06 апреля 2017 Чиновники положили на участки приморцев гектар
80 человек могут лишиться своих земель
12:10, 06 апреля 2017 Футболисты из детских домов и школ-интернатов встретились на всероссийских соревнованиях
Больше, чем игра
10:36, 06 апреля 2017 Во Владивостоке бесплатно раздают дачные семена
Акция проходит уже 6-й год подряд
15:27, 05 апреля 2017 В Надеждинском районе осудили браконьера
Животные на миллион
14:16, 05 апреля 2017 Французский тренер и спортсмен из США показали владивостокцам, как надо играть в американский футбол
Иностранный опыт
14:24, 04 апреля 2017 Центр помощи для бездомных животных собираются построить во Владивостоке
Про животных и для животных