"Звездное" будущее. Обязательная классификация отелей стартует в России в 2018 году. Как говорится в документах правительства РФ, принятие законопроекта позволит обеспечить достоверное информирование потребителей в отношении категории и сервиса гостиниц, создать более действенную основу для формирования конкурентной системы размещения, а также послужит стимулирующим фактором для развития внутреннего туризма и повышения гостиничных услуг. Но сегодня не все представители данной сферы бизнеса верят в такие оптимистические прогнозы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивостокские гостиницы получат звезды
Новое законодательство вступит в силу в 2018 годуВладивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.
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