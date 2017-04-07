Владивостокские гостиницы получат звезды

Новое законодательство вступит в силу в 2018 году

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

"Звездное" будущее. Обязательная классификация отелей стартует в России в 2018 году. Как говорится в документах правительства РФ, принятие законопроекта позволит обеспечить достоверное информирование потребителей в отношении категории и сервиса гостиниц, создать более действенную основу для формирования конкурентной системы размещения, а также послужит стимулирующим фактором для развития внутреннего туризма и повышения гостиничных услуг. Но сегодня не все представители данной сферы бизнеса верят в такие оптимистические прогнозы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.