Горожане высоко оценивают качество услуг МФЦ Владивостока

Самыми популярными в МФЦ Владивостока остаются услуги Росреестра

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

За первый квартал 2017 года в отделениях Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» во Владивостоке зарегистрирован более 136 тысяч заявителей. В них специалистами оказаны 78 844 услуги, проведено 8370 консультаций, выдано 48 830 документов.

Самыми популярными в МФЦ Владивостока остаются услуги Росреестра. В числе наиболее востребованных находятся также выдача справок о наличии или отсутствии судимости; получение российского и загранпаспорта; оформление сертификата на материнский капитал; предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности ПК. Из муниципальных услуг МФЦ наиболее востребованы запись ребенка в детский сад, одновременное оформление свидетельства о рождении ребенка, а также его ИНН, СНИЛС, медицинской страховки.

Помимо этого, в муниципальных МФЦ Владивостока ежемесячно проводится мониторинг удовлетворенности заявителей качеством предоставляемых услуг. По результатам проведенного опроса, в марте 2017 года 94,85 % горожан оказались полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Респонденты высоко оценили вежливость и компетентность персонала, создание комфортных условий в помещениях МФЦ. При этом заявители оставляют большое количество положительных мнений в книгах отзывов и предложений, находящихся во всех отделениях муниципальных МФЦ.