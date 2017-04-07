Парень и девушка пострадали в ДТП во Владивостоке 11:41, 07 апреля Парень и девушка пострадали в ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» 11:25, 07 апреля В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» (Эксклюзив)
Анатолий Вассерман едет во Владивосток 10:34, 07 апреля Анатолий Вассерман едет во Владивосток
Новостная лента
Апрель, 07 пятница
12:21
РИА VladNews ждет ваших новостей!
12:21
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
12:21
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
12:07
Житель Приморья перевозил в своей машине марихуану
11:58
Владивостокские гостиницы получат звезды
11:50
Обменять валюту по индивидуальному курсу могут дальневосточники в Сбербанке
11:41
Парень и девушка пострадали в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
11:32
​Автомобилист сбил девушку во Владивостоке и скрылся Эксклюзив
11:23
Названы лучшие предприятия и менеджеры года в Приморье
11:23
Сбербанк выступит генеральным партнёром Недели финансовой грамотности
11:16
Дерзкое убийство в Приморье: коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор
11:11
Минвостокразвития: Стоимость квадратного метра жилья в ДФО надо повысить
11:00
Ученые: худые женщины больше подвержены раку груди
10:50
Горожане высоко оценивают качество услуг МФЦ Владивостока
10:46
СК задержал 8 подозреваемых, которые причастны к теракту в Санкт-Петербурге
10:42
В Приморье пасечник довел своих пчел до агрессии к соседям
10:34
Анатолий Вассерман едет во Владивосток
10:31
Стали известны подробности ДТП под Владивостоком, в котором столкнулись два грузовика
10:27
Жительница Приморья сядет на 10 лет за обман 22 человек
10:15
Владивостокцы смогут написать Тотальный диктант онлайн
10:03
Юрий Трутнев недоволен работой губернаторов по программе «Дальневосточный гектар»
09:52
Афиша культурных событий на 7 - 9 апреля во Владивостоке Видео
09:50
В Приморье зафиксировано 11 возгораний
09:47
Заместитель председателя Думы в Приморье подозревается в мошенничестве
09:39
О договоре управления многоквартирным домом рассказали на семинаре «Молодого управдома»
09:23
Владивостокцы почтили память погибших при взрыве в Санкт-Петербурге Фото
09:21
На Дальнем Востоке построят первую в мире плавучую АЭС
09:15
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:07
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 7 апреля Адреса
09:04
Во Владивостоке без осадков, +14°C
07:42
Появился способ обратить время вспять, - ученые
06:23
Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов
06:20
Установлена причина ЧП с обрушением стены жилого дома в Санкт-Петербурге Фото и Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Горожане высоко оценивают качество услуг МФЦ Владивостока

Самыми популярными в МФЦ Владивостока остаются услуги Росреестра
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

За первый квартал 2017 года в отделениях Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» во Владивостоке зарегистрирован более 136 тысяч заявителей. В них специалистами оказаны 78 844 услуги, проведено 8370 консультаций, выдано 48 830 документов.

Самыми популярными в МФЦ Владивостока остаются услуги Росреестра. В числе наиболее востребованных находятся также выдача справок о наличии или отсутствии судимости; получение российского и загранпаспорта; оформление сертификата на материнский капитал; предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности ПК. Из муниципальных услуг МФЦ наиболее востребованы запись ребенка в детский сад, одновременное оформление свидетельства о рождении ребенка, а также его ИНН, СНИЛС, медицинской страховки.

Помимо этого, в муниципальных МФЦ Владивостока ежемесячно проводится мониторинг удовлетворенности заявителей качеством предоставляемых услуг. По результатам проведенного опроса, в марте 2017 года 94,85 % горожан оказались полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Респонденты высоко оценили вежливость и компетентность персонала, создание комфортных условий в помещениях МФЦ. При этом заявители оставляют большое количество положительных мнений в книгах отзывов и предложений, находящихся во всех отделениях муниципальных МФЦ.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Анатолий Вассерман едет во Владивосток
10:34, 07 апреля 2017 Анатолий Вассерман едет во Владивосток

Легендарная личность прочитает лекцию в приморской столице

Владивостокцы смогут написать Тотальный диктант онлайн
10:15, 07 апреля 2017 Владивостокцы смогут написать Тотальный диктант онлайн

Участие в акции будут принимать 800 городов по всему миру

О договоре управления многоквартирным домом рассказали на семинаре «Молодого управдома»
09:39, 07 апреля 2017 О договоре управления многоквартирным домом рассказали на семинаре «Молодого управдома»

Экспресс-занятие состоялось в администрации Владивостока

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:15, 07 апреля 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

Часть Владивостока останется без света в пятницу, 7 апреля
09:07, 07 апреля 2017 Часть Владивостока останется без света в пятницу, 7 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке без осадков, +14°C
09:04, 07 апреля 2017 Во Владивостоке без осадков, +14°C

В крае переменная облачность

Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов
06:23, 07 апреля 2017 Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов

С 10 часов утра до 17 часов вечера