Анатолий Вассерман едет во Владивосток 10:34, 07 апреля Анатолий Вассерман едет во Владивосток
Афиша культурных событий на 7 - 9 апреля во Владивостоке 09:52, 07 апреля Афиша культурных событий на 7 - 9 апреля во Владивостоке (Видео)
Заместитель председателя Думы в Приморье подозревается в мошенничестве 09:47, 07 апреля Заместитель председателя Думы в Приморье подозревается в мошенничестве
Новостная лента
Апрель, 07 пятница
10:46
СК задержал 8 подозреваемых, которые причастны к теракту в Санкт-Петербурге
10:42
В Приморье пасечник довел своих пчел до агрессии к соседям
10:34
Анатолий Вассерман едет во Владивосток
10:31
Стали известны подробности ДТП под Владивостоком, в котором столкнулись два грузовика
10:27
Жительница Приморья сядет на 10 лет за обман 22 человек
10:15
Владивостокцы смогут написать Тотальный диктант онлайн
10:03
Юрий Трутнев недоволен работой губернаторов по программе «Дальневосточный гектар»
09:52
Афиша культурных событий на 7 - 9 апреля во Владивостоке Видео
09:50
В Приморье зафиксировано 11 возгораний
09:47
Заместитель председателя Думы в Приморье подозревается в мошенничестве
09:39
О договоре управления многоквартирным домом рассказали на семинаре «Молодого управдома»
09:23
Владивостокцы почтили память погибших при взрыве в Санкт-Петербурге Фото
09:21
На Дальнем Востоке построят первую в мире плавучую АЭС
09:15
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:07
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 7 апреля Адреса
09:04
Во Владивостоке без осадков, +14°C
07:42
Появился способ обратить время вспять, - ученые
06:23
Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов
06:20
Установлена причина ЧП с обрушением стены жилого дома в Санкт-Петербурге Фото и Видео
05:04
В Приморье пройдет "горячая линия" по режиму дня в школах
04:02
В Приморье скоро откроется производство очистных установок для сточных вод
03:02
В Приморье вырос экспорт сельхозпродукции
02:21
Спортсмены из Владивостока выступят на чемпионате Дальнего Востока по ММА
00:09
Во Владивостоке состоялась конференция «Перекрестки возможностей»
Апрель, 06 четверг
23:27
День Победы во Владивостоке: баннеры с портретами ветеранов украсят город в преддверии 9 Мая
22:40
СМИ: В жилом доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв Фото
22:12
Во Владивостоке состоялся экспертный совет по присуждению премии «Молодежный вектор»
21:26
Ученые узнали, в каком возрасте человек перестает помнить свое детство
21:07
Две тысячи владивостокцев вышли на митинг Фото
20:21
Служба безопасности ДВФУ эвакуировала людей из главного корпуса Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Жительница Приморья сядет на 10 лет за обман 22 человек

Ущерб превысил 4,2 млн рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Жительница Пограничного района обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. 

Женщина 49-ти лет, выдавая себя за преуспевающего и ответственного человека, убеждала знакомых оформить кредит в банковском учреждении, а денежные средства передать ей в долг. После этого злоумышленница обещала выполнить все обязательства по кредитному договору. Свои действия она мотивировала тем, что ей срочно нужны деньги, которые она вернет через 2-3 месяца. Получив деньги, обвиняемая распоряжалась ими по своему усмотрению. Частичную оплату долга женщина все же производила, чтобы усыпить бдительность доверчивых граждан. 

За два года таким путем женщина совершила хищение денежных средств на общую сумму свыше 4,2 млн рублей. ОТ ее действий пострадали 22 жителя Приморья, которые после случившегося начали массового обращаться в полицию.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия в особо крупном размере).

В рамках расследования уголовного дела произведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Расследование завершено.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье зафиксировано 11 возгораний
09:50, 07 апреля 2017 В Приморье зафиксировано 11 возгораний

Информации о пострадавших нет

Установлена причина ЧП с обрушением стены жилого дома в Санкт-Петербурге
06:20, 07 апреля 2017 Установлена причина ЧП с обрушением стены жилого дома в Санкт-Петербурге

Оказалось: из-за некачественного ремонта облицовка фасада рухнула с 13 этажа

СМИ: В жилом доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв
22:40, 06 апреля 2017 СМИ: В жилом доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв

На проспекте Солидарности

Служба безопасности ДВФУ эвакуировала людей из главного корпуса
20:21, 06 апреля 2017 Служба безопасности ДВФУ эвакуировала людей из главного корпуса

Преподаватели и студенты по тревоге срочно покинули здание

В центре Москвы пенсионерка отдала охраннику автомат Калашникова и скрылась
17:02, 06 апреля 2017 В центре Москвы пенсионерка отдала охраннику автомат Калашникова и скрылась

Проводится проверка обстоятельств произошедшего

Серьезный пожар произошел на территории воинской части в Уссурийске
16:40, 06 апреля 2017 Серьезный пожар произошел на территории воинской части в Уссурийске

Выясняются все обстоятельства случившегося

Полиция Приморья раскрыла преступление 20-летней давности
15:55, 06 апреля 2017 Полиция Приморья раскрыла преступление 20-летней давности

Общий ущерб превысил 900 тысяч рублей