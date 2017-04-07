Жительница Приморья сядет на 10 лет за обман 22 человек

Ущерб превысил 4,2 млн рублей

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Жительница Пограничного района обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Женщина 49-ти лет, выдавая себя за преуспевающего и ответственного человека, убеждала знакомых оформить кредит в банковском учреждении, а денежные средства передать ей в долг. После этого злоумышленница обещала выполнить все обязательства по кредитному договору. Свои действия она мотивировала тем, что ей срочно нужны деньги, которые она вернет через 2-3 месяца. Получив деньги, обвиняемая распоряжалась ими по своему усмотрению. Частичную оплату долга женщина все же производила, чтобы усыпить бдительность доверчивых граждан.

За два года таким путем женщина совершила хищение денежных средств на общую сумму свыше 4,2 млн рублей. ОТ ее действий пострадали 22 жителя Приморья, которые после случившегося начали массового обращаться в полицию.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия в особо крупном размере).

В рамках расследования уголовного дела произведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Расследование завершено.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом.