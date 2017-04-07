Минвостокразвития: Стоимость квадратного метра жилья в ДФО надо повысить

И довести плановые показатели в программах переселения из ветхого и аварийного жилья до реальных

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Минвостокразвития предлагает пересмотреть расчет стоимости квадратного метра при реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья в ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Позиция ведомства – внести изменения в коэффициенты в федеральную программу для дальневосточников.

Как пояснил замглавы Минвостока Сергей Качаев, такая необходимость связана с тем, что стоимость строительства в большинстве дальневосточных регионов значительно превышает среднероссийские показатели. Так, по итогам 2016 года этот показатель в округе был в 1,4 раза выше чем в среднем по РФ.:

«На территории четырех дальневосточных регионов – на Камчатке, Чукотке, в Магаданской и Сахалинской областях – превышение среднероссийского уровня составило от 1,7 до 2,1 раза. Таким образом возникает необходимость дофинансирования фактической стоимости за счет средств регионов. Например, доля софинансирования из бюджета Республики Саха (Якутия) составляет почти 60%», – уточнил замминистра. В настоящий момент стоимость квадратного метра нового жилья на Дальнем Востоке превышает цену заложенную в региональных программах расселения в среднем на 10-15 тысяч рублей.

Сергей Качаев отметил, что необходимо пересмотреть механизм ликвидации аварийного жилья в дальневосточных регионах, признанного таковым после 1 января 2012 года. В том числе, привлечь финансовую поддержку из федерального бюджета. Также он добавил, что удельный вес аварийных домов в ДФО остается самым высоким в стране:

«По итогам 2015 года этот показатель в 3,6 раза превышает среднероссийский уровень. Особенно он высок в Республике Саха (Якутия), Сахалинской, Еврейской автономной, Амурской областях. Более 400 тысяч дальневосточников в настоящий момент проживает в ветхих и аварийных зданиях. А именно от качества жилья, от комфортности проживания напрямую зависит качество жизни на Дальнем Востоке», - прокомментировал он.

Еще одно предложение ведомства – оказать дополнительную поддержку Амурской области. Общая площадь аварийного жилья региона сегодня составляет 314 тысяч квадратных метров жилья.