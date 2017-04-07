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Афиша культурных событий на 7 - 9 апреля во Владивостоке

Программа мероприятий
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Что интересного ждет в ближайшие дни жителей и гостей Владивостока в ближайшие дни, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.

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