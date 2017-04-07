Афиша культурных событий на 7 - 9 апреля во Владивостоке

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Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Весна не вдохновляет Да, очень много вдохновения весной Еще пока что нет Мне интересно узнать результат Обычно вдохновение приходит в конце весны

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