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Политика и экономика

Грузооборот по транспортному коридору «Приморье-1» увеличился за год вдвое

Интерес к проектам МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» активно демонстрируют китайские компании
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

За первые два месяца 2017 года грузооборот по МТК «Приморье-1» составил 1 238 контейнеров. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года он увеличился в 2 раза. Сегодня интерес к проектам МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» активно демонстрируют китайские компании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Инвестиционный интерес к проекту уже проявили такие компании, как Чайна Мерчантс, Китайская компания коммуникаций и строительства.

«На прошлой неделе высокопоставленный представитель компании «Чайна Мерчантс Груп» (China Merchants Group), а это очень крупная компания в Китае, проводил практическую инспекцию транспортных коридоров, портов и сопутствующей инфраструктуры», - сообщил Александр Галушка. Глава ведомства рассказал, что в настоящее время, учитывая перспективу совместной реализации международных транспортных коридоров, китайская сторона ставит задачи своим национальным транспортным компаниям по наращиванию грузовой базы международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

Основные объекты портовой и дорожной инфраструктуры предполагается создавать с приоритетом на частные инвестиции. Кроме того, для создания и управления транспортными коридорами, совершенствования режима регулирования перевозок транзитных грузов предусмотрено создание совместной управляющей компании. В Министерстве по развитию Дальнего Востока планируют, что к июню текущего года будет подписано отдельное Соглашение по практическому развитию международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» с Государственным комитетом Китая по развитию и реформе.

«Проект соглашения поступил от китайской стороны в Минвостокразвития России 13 января 2017 года. Мы его доработали и на прошлой неделе мы официально передали китайским партнерам конкретизированный проект этого соглашения, — сказал Министр. – Мы планируем, что подписание соглашения произойдет до середины года».

Справка:

МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края. В рамках реализации проектов развития транспортных коридоров предусматривается модернизация приграничной инфраструктуры, включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Предусмотрено значительное упрощение приграничных процедур для транзитных грузов с российской и китайской стороны. По оценкам международных экспертов, объем грузопотока по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» оценивается в 45 млн тонн зерновых и контейнерных грузов к 2030 году (23 млн тонн зерновых и 22 млн тонн контейнерных грузов, 1,8 млн TEU – контейнеров в 20-футовом эквиваленте). Дополнительная выручка портовых и транспортных компаний к 2030 году оценивается в 91 млрд руб. в год (портов – 40 млрд руб., железнодорожного и автодорожного транспорта - 51 млрд руб.). Проведенные расчеты показывают, что инвестиции в создание МТК окупаются за 10 лет с доходностью 10% годовых.

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