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Политика и экономика

Заместитель председателя Думы в Приморье подозревается в мошенничестве

Злоумышленница сама с собой заключила договор
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя Думы Хорольского района, которая подозревается в мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период времени с марта по июнь 2015 года подозреваемая, исполняя обязанности председателя Думы Хорольского района, заключила от имени Думы договоры с физическим лицом, то есть с сама с собой.

Согласно условиям договора исполнитель должен был оказывать услуги переплета документов Думы, подлежащих хранению. Однако данная работа выполнялась другим сотрудником Думы, за что ей выплачивалась ежемесячная заработная плата.

Тем не менее, злоумышленница предоставила в бухгалтерию Думы Хорольского муниципального района соответствующие документы и ей на основании платежных получений были перечислены денежные средства.

Таким образом, путем обмана из бюджета Думы Хорольского муниципального района было похищено свыше 50 тыс рублей, которыми фигурантка распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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