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Общество

Владивостокцы смогут написать Тотальный диктант онлайн

Участие в акции будут принимать 800 городов по всему миру
Фото: Vl.ru Фото: Vl.ru
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Завтра, 8 апреля, россияне напишут Тотальный диктант, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на организаторов. Отметим, что в этом году диктант можно будет написать онлайн.

Организаторы будут вести трансляции с пяти площадок диктанта из трех часовых зон, а специальный алгоритм моментально проверит ошибки в тексте. Трансляции будут доступны посетителям сайта totaldict.ru 8 апреля в 15:00, 18:00 и 21:00 по времени Владивостока.

Первой станет трансляция из Владивостока, которая начнется в 15:00, в момент старта диктанта по всему миру. Текст будет читать популярная радиоведущая Саша Антонова.

В 18:00 по Владивостоку эстафету трансляций подхватит Новосибирский государственный университет, где «диктатором» будет Леонид Юзефович – автор Тотального диктанта этого года.

Сразу из трех точек будет вестись трансляция в 21:00:
- в НИТУ МИСиС текст диктанта будет читать Максим Галкин;
- в Московском политехническом университете диктовать будет спортивный комментатор Георгий Черданцев;
- в НИУ МЭИ текст можно будет писать под диктовку резидента проекта Comedy club Марины Кравец.

«Все «звездные диктаторы» трансляций имеют специальное образование: Максим Галкин окончил факультет лингвистики РГГУ, Марина Кравец – филологический факультет СПбГУ, Георгий Черданцев – филфак МГУ, а Саша Антонова – Институт русского языка ДВГУ. Автор Тотального диктанта – 2017 Леонид Юзефович окончил филологический факультет Пермского университета. Мы уверены, что трансляции будут яркими и интересными, а профессионализм диктующих поможет участникам на этих площадках и онлайн успешно справиться с диктантом», – рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Чтобы сайт totaldict.ru выдержал высокие нагрузки, проекту «Тотальный диктант» помогает ITSumma. В прошлом году сайт Тотального диктанта подвергся масштабной DDoS-атаке, что помешало многим желающим написать диктант онлайн. В этом году проект защищает сервис «Заслон». Весь интернет-трафик проекта «Тотальный диктант» проходит обработку на узлах очистки «Заслон», что позволяет отражать DDoS-атаки практически любой мощности и нейтрализовать вредоносных «ботов».

Писать диктант онлайн можно будет в специальной форме на сайте диктанта https://totaldict.ru/online/. Участники практически сразу смогут узнать свою оценку. Алгоритм проверки диктанта разработан компанией Stepik (многофункциональная образовательная платформа, где можно учиться на сотнях бесплатных онлайн-курсов и создавать свои, проводить олимпиады и конкурсы).

Алгоритм автоматической проверки максимально приближен к проверке филологами, которая предусматривает различные допустимые варианты написания и расстановки знаков препинания.

Разработкой подробных комментариев по проверке текста занимается Экспертный совет проекта, в состав которого входят лингвисты из крупнейших вузов и академических институтов России. Экспертный совет не только рекомендует, как проверять работы, чтобы на любой из тысяч площадок по миру соблюдалось единство требований проверки Тотального диктанта, но и изучает его результаты: отслеживает динамику изменения языковых норм, находит спорные места и привлекает к ним внимание Орфографической комиссии РАН. Центр Экспертного совета – Новосибирский государственный университет, председатель Экспертного совета – Н.Б. Кошкарева, профессор, доктор филол. наук, заведующая кафедрой общего и русского языкознания гуманитарного института НГУ.

Акция пройдет 8 апреля в более чем 800 городах по всему миру.

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