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Фоторепортажи

Владивостокцы почтили память погибших при взрыве в Санкт-Петербурге

Акция прошла во многих городах России
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Владивосток присоединился к акции «Питер, мы с тобой!». Вечер памяти прошел в приморской столице в четверг, 6 апреля, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Около двух тысяч жителей Владивостока собрались на Корабельной набережной, чтобы почтить память погибших при теракте в метрополитене Санкт-Петербурга.

У вечного огня собрались студенты, ветераны, лидеры общественных организаций и муниципальные служащие, которые почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи.

Отметим, что акция «Питер, мы с тобой!» прошла во многих городах России. Неравнодушные граждане выразили свои соболезнования семьям и родным погибших.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в петербургском метро прогремел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, около 50 человек до сих пор находят в больницах.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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