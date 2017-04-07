Владивостокцы почтили память погибших при взрыве в Санкт-Петербурге

Акция прошла во многих городах России

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Владивосток присоединился к акции «Питер, мы с тобой!». Вечер памяти прошел в приморской столице в четверг, 6 апреля, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Около двух тысяч жителей Владивостока собрались на Корабельной набережной, чтобы почтить память погибших при теракте в метрополитене Санкт-Петербурга.

У вечного огня собрались студенты, ветераны, лидеры общественных организаций и муниципальные служащие, которые почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи.

Отметим, что акция «Питер, мы с тобой!» прошла во многих городах России. Неравнодушные граждане выразили свои соболезнования семьям и родным погибших.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в петербургском метро прогремел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, около 50 человек до сих пор находят в больницах.