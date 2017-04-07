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Политика и экономика

На Дальнем Востоке построят первую в мире плавучую АЭС

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Строительство плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) в самом северном порту РФ - Певеке на Чукотке - включено в специальный «дальневосточный раздел» госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Планируется, что ПАТЭС с мощностью выдачи 70 МВТ будет введена в эксплуатацию в 2019 году.

В состав атомной электростанции войдут плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов», а также береговая и гидротехническая инфраструктура. Электрическая и тепловая энергия будут транспортироваться на берег.

«Создается уникальный объект, которого еще никогда не было во всей мировой практике. «Академик Ломоносов» должен прибыть в Певек и заменить Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ, которые уже технологически устарели. Первая работает в вечной мерзлоте уже больше 40 лет, вторая - больше 70», - заявил глава Минвостока Александр Галушка.

Строить на месте новую АЭС долго, дорого и сложно. Вместо этого было принято альтернативное решение: создать АЭС на Балтийском заводе в Петербурге - и транспортировать ее на Чукотку. Сейчас плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» практически готов. Два атомных реактора подготовлены к приему и первой загрузке ядерного топлива. После запуска, проверок и испытаний судно отбуксируют в Певек. Энергоблок рассчитан на 12 лет работы без заводского ремонта. Также на «Академике Ломоносове» созданы дополнительные системы противоаварийной защиты.

Введение в эксплуатацию ПАТЭС поможет созданию энергомоста «Магадан-Чукотка». Кроме того, станция продемонстрирует миру потенциал развития российской атомной энергетики. Стоимость создания энергоблока составляет 21,5 миллиарда рублей, а береговая инфраструктура будет создана за счет средств госпрограммы в объеме 5 миллиардов рублей.

«Реализацию столь масштабного инновационного энергетического проекта в российской Арктике мы рассматриваем еще и с точки зрения экспортных перспектив наших атомных технологий, - говорит генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. – Мы уверены, первая ПАТЭС в мире, расположенная в Чукотке, подтолкнет интерес многих зарубежных партнеров к мобильным энергетическим установкам, которые можно использовать для освоения новых месторождений и развития производств в труднодоступных регионах мира».

Также госпрограмма «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» предусматривает выделение средств из госбюджета на строительство атомных ледоколов нового поколения для трасс Северного морского пути, арктических морей и устьев рек на севере России. 

Общий объем финансирования программы до 2020 года составит 260,4 миллиарда рублей, из них 5 миллиардов предусмотрены на реализацию проекта плавучей АЭС.

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