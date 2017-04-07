О договоре управления многоквартирным домом рассказали на семинаре «Молодого управдома»

Экспресс-занятие состоялось в администрации Владивостока

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В актовом зале администрации Владивостока состоялось занятие экспресс-курса в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Молодой управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Слушателям рассказали о том, как грамотно составить договор об управлении многоквартирным домом.

«Жилищный кодекс РФ предлагает три способа управления многоквартирным домом: непосредственное управление, товариществом собственников недвижимости, управляющей организацией, – рассказал директор НП «Домовой контроль» Роман Ершов. – Выбор способа управления зависит от многих факторов, об этом мы подробно говорили на прошедшем семинаре. Сейчас более подробно рассмотрим составление договора между советом МКД и управляющей организацией».

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, что установлено пунктом 3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 161 ЖК РФ избрание способа управления многоквартирным домом является исключительным правом и обязанностью собственников жилья. Роман Ершов рассказал, что управлять многоквартирным домом вправе только одна управляющая организация (ч. 1.3. Ст. 161 ЖК РФ). Договор управления МКД регулирует взаимоотношения между собственниками, которые выступают заказчиком, и управляющей организацией, выступающей исполнителем. Данный договор заключается с каждым собственником помещения в письменной форме на условиях, которые были определены на общем собрании жильцов и являются одинаковыми для всех собственников помещений в доме.

По словам спикера, договор управления МКД вступает в силу в день его подписания сторонами. В нем должны быть указаны следующие данные: состав общего имущества дома, в отношении которого будет осуществляться управление, адрес дома; перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в доме, порядок изменения этого перечня, а также перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг; порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги, порядок внесения такой платы, порядок осуществления контроля над выполнением управляющей организацией обязательств по договору управления. При заключении договора собственникам помещений необходимо помнить, что они одновременно являются сособственниками земельного участка под таким домом и общего имущества дома (это например, крыши, лифт, лестничные марши и т.д.). Оформление каких-либо отдельных документов о собственности для этого не требуется».

«Договор не должен вызывать двусмысленное понимание, – рассказала Оксана Филиппенко, юрист «Домового контроля». – Это как доверенность, выданная другому лицу на право распоряжения нашими средствами или имуществом. В договоре на управление должно быть исчерпывающе прописано все четко и конкретно».

Также спикер отметила, что если собственники многоквартирного дома сочтут избранный ими ранее способ управления недостаточно эффективным, то они вправе своим решением изменить его. При этом соглашение об изменении договора управления МКД также должно быть заключено в письменной форме в виде одного документа. Отсутствие подписанного обеими сторонами соглашения об изменении договора должно рассматриваться как подтверждение отсутствия соглашения об изменении договора.