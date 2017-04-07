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Часть Владивостока останется без света в пятницу, 7 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Зои Космодемьянской ул.21, 23, 25, 25А, 27, 29, 38,

Изюбриевая ул.1, 8, 9,

Иннокентьевская ул.33, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69,

Кольцевая ул.21, 23, 25, 26, 27, 29,30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45,

Некрасовский пер.1,

Постышева ул.43,

Светлая ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Семеновская ул.25,

Спортивная ул.5, 6, 8, 9,

Суворовская ул.20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,

Суханова ул.1А, 3, 3А,

Чичерина ул.31, 33, 35, 48, 50, 52, 54,

Шевченко ул.57, 59А, 85,

Яблоневая ул.1А, 8, 11А, 38, 3А, 69Г, 71А, 82, 9А, 73, 92

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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