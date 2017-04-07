Часть Владивостока останется без света в пятницу, 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Зои Космодемьянской ул.21, 23, 25, 25А, 27, 29, 38,
Изюбриевая ул.1, 8, 9,
Иннокентьевская ул.33, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69,
Кольцевая ул.21, 23, 25, 26, 27, 29,30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45,
Некрасовский пер.1,
Постышева ул.43,
Светлая ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Семеновская ул.25,
Спортивная ул.5, 6, 8, 9,
Суворовская ул.20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
Суханова ул.1А, 3, 3А,
Чичерина ул.31, 33, 35, 48, 50, 52, 54,
Шевченко ул.57, 59А, 85,
Яблоневая ул.1А, 8, 11А, 38, 3А, 69Г, 71А, 82, 9А, 73, 92
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.