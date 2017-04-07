Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Сегодня, 7 апреля, на Владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
Так, рейс 504, следующий по маршруту Владивосток - Большой Камень в 15:55, отменен.
Сегодня, 7 апреля, на Владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
Так, рейс 504, следующий по маршруту Владивосток - Большой Камень в 15:55, отменен.
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