Один междугородний рейс из Владивостока отменен 09:15, 07 апреля Один междугородний рейс из Владивостока отменен
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 7 апреля 09:07, 07 апреля Часть Владивостока останется без света в пятницу, 7 апреля (Адреса)
Во Владивостоке без осадков, +14°C 09:04, 07 апреля Во Владивостоке без осадков, +14°C
Новостная лента
Апрель, 07 пятница
09:16
Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
09:16
​Политические споры в Приморье набирают обороты
09:15
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:07
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 7 апреля Адреса
09:04
Во Владивостоке без осадков, +14°C
07:42
Появился способ обратить время вспять, - ученые
06:23
Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов
06:20
Установлена причина ЧП с обрушением стены жилого дома в Санкт-Петербурге Фото и Видео
05:04
В Приморье пройдет "горячая линия" по режиму дня в школах
04:02
В Приморье скоро откроется производство очистных установок для сточных вод
03:02
В Приморье вырос экспорт сельхозпродукции
02:21
Спортсмены из Владивостока выступят на чемпионате Дальнего Востока по ММА
00:09
Во Владивостоке состоялась конференция «Перекрестки возможностей»
Апрель, 06 четверг
23:27
День Победы во Владивостоке: баннеры с портретами ветеранов украсят город в преддверии 9 Мая
22:40
СМИ: В жилом доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв Фото
22:12
Во Владивостоке состоялся экспертный совет по присуждению премии «Молодежный вектор»
21:26
Ученые узнали, в каком возрасте человек перестает помнить свое детство
21:07
Две тысячи владивостокцев вышли на митинг Фото
20:21
Служба безопасности ДВФУ эвакуировала людей из главного корпуса Фото
20:03
Стала известна причина откровенности после секса
19:13
В России на 19,8 млн человек стало беднее
18:32
Как распространялся птичий грипп по России
18:02
Для индийского алмазного инвестора в Приморье подбирают работников
17:43
Аляска хотела бы быть в составе России?
17:32
Стала известна главная причина появления прыщей
17:24
На что обычно жалуются приморцы в Роскомнадзор
17:12
Утвержден список кандидатов в Общественную палату
17:07
Появились новые льготные тарифы для дальневосточников
17:02
В центре Москвы пенсионерка отдала охраннику автомат Калашникова и скрылась
16:52
О запрете разводить костры жителям напомнят прямо в лесу
16:40
Серьезный пожар произошел на территории воинской части в Уссурийске Фото и Видео
16:28
В Приморье открывается сезон большого дрифта
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 апреля, на Владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".

Так, рейс 504, следующий по маршруту Владивосток - Большой Камень в 15:55, отменен.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 7 апреля
09:07, 07 апреля 2017 Часть Владивостока останется без света в пятницу, 7 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке без осадков, +14°C
09:04, 07 апреля 2017 Во Владивостоке без осадков, +14°C

В крае переменная облачность

Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов
06:23, 07 апреля 2017 Во Владивостоке будет закрыто движение троллейбусов

С 10 часов утра до 17 часов вечера

В Приморье пройдет
05:04, 07 апреля 2017 В Приморье пройдет "горячая линия" по режиму дня в школах

С 13 до 16 часов

Во Владивостоке состоялась конференция «Перекрестки возможностей»
00:09, 07 апреля 2017 Во Владивостоке состоялась конференция «Перекрестки возможностей»

Были подведены итоги конкурса социальных проектов «Здоровым по жизни»

День Победы во Владивостоке: баннеры с портретами ветеранов украсят город в преддверии 9 Мая
23:27, 06 апреля 2017 День Победы во Владивостоке: баннеры с портретами ветеранов украсят город в преддверии 9 Мая

Кандидатуры ветеранов были согласованы в Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города города

Во Владивостоке состоялся экспертный совет по присуждению премии «Молодежный вектор»
22:12, 06 апреля 2017 Во Владивостоке состоялся экспертный совет по присуждению премии «Молодежный вектор»

Эксперты договорились составить рейтинг кандидатов