Во Владивостоке без осадков, +14°C

В крае переменная облачность

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +13...+21°С, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, со второй половины дня юго-восточный сильный. Температура воздуха +12...+14°C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +15...+17°C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, со второй половины дня юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.