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Установлена причина ЧП с обрушением стены жилого дома в Санкт-Петербурге

Оказалось: из-за некачественного ремонта облицовка фасада рухнула с 13 этажа
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В Cанкт-Петербурге жильцы дома на проспекте Солидарности приняли обрушение части облицовки фасада за взрыв. В 16-ти этажном доме на 13 этаже отвалилась бетонная плита и рухнула вниз, основательно напугав петербуржцев и покорежив припаркованную у подъезда машину. 

Как сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу Санкт-Петербургу, взрыва не было и не было эвакуации жильцов. В 15 часов в четверг причиной обрушения облицовки в жилом доме стали ремонтные работы, которые были проведены не качественно, заявляет ведомство.

Как известно, в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация о двух хлопках и взрыве в жилом доме. Однако, глава Невского района успокоил петербуржцев, что причиной инцидента стал не взрыв, а ремонт. Эвакуации в многоэтажке не было и опасности никакой нет.

Напомним, что ранее в жилом доме на Товарищеском проспекте в Петербурге нашли самодельную бомбу, взрывное устройство было оперативно обезврежено сотрудниками ФСБ.

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