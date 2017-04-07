Появился способ обратить время вспять, - ученые

Российские ученые скептически отнеслись к заявлению корейских коллег

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Группа исследователей из Южной Кореи опубликовала в интернете пресс-резиз под громким заголовком «Обратить старение вспять теперь возможно!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Они сообщают, что приблизились к пониманию того, каким образом можно контролировать процесс, заставляющий тело и разум ослабевать и становиться более уязвимыми с возрастом.

Как давно уже было доказано, процесс старения напрямую связан с тем, что с годами всё больше клеток в организме становится не способными делиться. Одной из причин этого процесса является деградация лизосом - компонентов клеток, отвечающих за внутриклеточное переваривание макромолекул и участвующих в некоторых внутриклеточных сигнальных путях, связанных с метаболизмом и ростом клетки. С возрастом эти органеллы работают всё хуже, и это приводит к старению всего организма, поскольку клетке становится «сложнее» очищаться от повреждённых и дефектных компонентов.

Исследователи обнаружили химическое соединение под названием KU-60019, которое, как показывают расчёты специалистов, активирует работу лизосом и блокирует белок АТМ, который снижает активность этой работы. В результате функции клеток начинают восстанавливаться. Эксперты считают, что это является доказательством того, что старение, вопреки общепринятому мнению, может быть до определённой степени обратимым процессом.

Если KU-60019 будет воздействовать на организм именно так, как предполагают исследователи, это сможет продлить жизнь человеку, а также эффективно бороться с различными возрастными заболеваниями.

Надо сказать, что российские ученые со скепсисом отнеслись к открытию корейских коллег, которые якобы обнаружили способ победить старение тела.

По мнению геронтолога Валерия Мамаева, старение является очень сложным многофакторным процессом, который требует очень большого количества исследований и говорить о том, что найдено средство против старения, пока рано.