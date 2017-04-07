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Спорт

Спортсмены из Владивостока выступят на чемпионате Дальнего Востока по ММА

Приморские бойцы сразятся за награды
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, в Петропавловске-Камчатском впервые состоится чемпионат Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Спортсмены из Владивостока встретятся с сильнейшими бойцами Дальнего Востока на ринге физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный». Почетным гостем турнира станет президент союза ММА России, многократный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам, самбо и боевому самбо Федор Емельяненко.

На соревнованиях Приморье представит сборная в составе 15 спортсменов из Владивостока и Уссурийска. Сборная была сформирована из победителей и призеров краевого чемпионата.

Приморские бойцы сразятся за награды со спортсменами из Камчатского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей. Путевки на чемпионат России выиграют только победители во всех восьми весовых категориях. Призеры дальневосточного турнира получат право принять участие во всероссийских турнирах.

Как отмечают представители сборной Приморского края по ММА, на протяжении всех предыдущих лет сборная Приморья никому не уступала своего лидерства на чемпионатах ДВФО и всегда занимала первое командное место.

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