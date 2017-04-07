Во Владивостоке состоялась конференция «Перекрестки возможностей»

Были подведены итоги конкурса социальных проектов «Здоровым по жизни»

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Первая городская конференция «Перекрестки возможностей» состоялась 5 апреля во Владивостокском гидрометеорологическом колледже. Мероприятие объединило сторонников здорового образа жизни: здесь учащиеся школ и колледжей города, а также педагоги поделились опытом профилактики вредных привычек и формирования осознанного отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ среди подростков.

«Профилактическую работу среди подрастающего поколения приморской столицы наш молодежный центр ведет постоянно, – сказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр», член Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю Андрей Волков. – Нам также интересно знать, что происходит внутри учебных учреждений, какие есть идеи у ребят. Для этого мы и организовали конференцию».

В ходе конференции студенты гидрометеорологического колледжа в рамках своего проекта пригласили школьников города к участию в конкурсе социальных видеороликов. Учащиеся Колледжа машиностроения и транспорта предложили в свободное от учебы время ставить в образовательных учреждениях профилактические театральные постановки. Ученики Центра образования с углубленным изучением иностранных языков № 28 уже реализовывают свой проект «Здоровая планета в наших руках!»: ребята в своем учреждении проводят профилактические спектакли.

Ребята помладше также представили свои проекты. Так, ученики школы № 58 рассказали своим сверстникам о том, как они под руководством учителей создали волонтерское движение, которое проводит внутри различные уроки, тренинги и спортивные игры. Ребята из СОШ № 71 представили проект «Твой шанс – школьная академия настоящих свершений», в рамках которого школьники говорят о жизненных ценностях, читая и анализируя сказки.

«Такие конференции надо проводить регулярно. Мне как учителю было интересно изучать те идеи, которые предлагали ребята», – сказала преподаватель СОШ № 58 Елена Гетман.

Также в ходе конференции были подведены итоги конкурса социальных проектов «Здоровым по жизни», организованного в конце прошлого года МКУ «Молодежный ресурсный центр», общественным краевым объединением «Волонтеры-медики» при поддержке Тихоокеанского государственного медицинского университета. Учащимся школ № 6 и 13, Центра образования № 28 были вручены грамоты победителей и дипломы лауреатов.

В завершение все участники конференции «Перекрестки возможности» получили сертификаты. Кроме этого, по итогам встречи было принято решение издать тематический электронный сборник материалов, который будет бесплатно разослан в образовательные учреждения Владивостока.

Напомним, организатор мероприятия – МКУ «Молодежный ресурсный центр» при поддержке управления по делам молодежи и управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации приморской столицы, а также Владивостокский гидрометеорологический колледж.