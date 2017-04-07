А также вывоз ее в другие регионы РФ

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье вырос экспорт сельхозпродукции в страны АТР, а также вывоз ее в другие субъекты РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Этот рост (на 30%) отмечен специалистами Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» по итогам прошедшего месяца.

В феврале 2017 года на экспорт и в другие российские регионы ушло 29,5 тысячи тонн растениеводческой продукции; в марте этот показатель вырос до 41,5 тысячи тонн. Увеличение экспорта произошло по таким видам продукции, как кукуруза и соя.

В феврале, в основном в Японию и Южную Корею, ушло 11 тысяч тонн зерна кукурузы, тогда как в марте - 15 тысяч тонн. Соответственно, поставки сои, большей частью в КНР, выросли с 10,2 до 13,9 тысячи тонн.

Что же касается поставок сельхозпродукции в другие российские регионы, то здесь наблюдается значительное увеличение поставок продуктов переработки сои (соевой муки и шрота) – с 6,9 до 10,6 тысячи тонн, а также зернопродукции – с 250 тонн в феврале до 2 тысяч тонн в марте.