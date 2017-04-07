С 13 до 16 часов

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье 7 апреля пройдет тематическая "горячая" линия "Гигиенические основы режима дня и учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. На вопросы граждан по телефону 8(423)244-86-43 с 13 до 16 часов будет отвечать начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Мулюкова Ирина Геннадьевна.