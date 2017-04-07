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Политика и экономика

В Приморье скоро откроется производство очистных установок для сточных вод

В городе Уссурийск
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края инвестор Свободного порта Владивосток «Дальневосточный завод «ЭКОЛОС» откроет производство комплексов для очистки сточных вод на основе мембранных технологий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Первоначальный объем инвестиций - 5,5 миллионов рублей. Планируется создать порядка 30 рабочих мест. Производственная площадь - 400 квадратных метров.

На данный момент ведется закупка оборудования для запуска производственной линии. Помимо производства и монтажа очистных сооружений, компания намерена вести деятельность в сфере научных исследований и разработок. 

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