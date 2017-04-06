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Происшествия

СМИ: В жилом доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв

На проспекте Солидарности
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Не исключено, что еще один теракт совершен в Санкт-Петербурге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал Фонтанка.Ру 

В четверг очевидцы сообщили о двух сильных хлопках в жилом доме по проспекту Солидарности, 21 корпус 3. В социальных сетях опубликованы фото, на которых видно, что бетонная плита отвалилась от фасада высотки и упала на припаркованную у подъезда малолитражку, искорежив ее. В этот момент, к счастью, в салоне авто никого не было. 

Как сообщает питерское сетевое издание, пока не известно что стало причиной взрыва. Отмечается, что жилой дом не подключен к газоснабжению, а значит вероятность утечки бытового газа - исключена. К месту происшествия прибывают оперативные службы Санкт-Петербурга. Данные о пострадавших на момент публикации -  отсутствуют. Жильцы дома эвакуированы.

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