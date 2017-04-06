Две тысячи владивостокцев вышли на митинг против террора

Во Владивостоке неравнодушные граждане вышли на митинг против террора, сообщает корреспондент РИА VladNews. Вечером на Корабельной набережной собралось около двух тысяч владивостокцев, кто откликнулись на призыв Совета ветеранов Приморья и других общественных организаций почтить память погибших в петербургском метро 3 апреля и выразить свою гражданскую позицию, свой протест против террора.
Дело в том, что исторически два города Владивосток и Санкт-Петербург соединяет некая родственная связь. Город на берегах Тихого уже называют тихоокеанской столицей России, а Питер - давно официально северная столица. Многие владивостокцы переехали жить в город на Неве, питерцы часто бывают в гостях у творческой интеллигенции "города нашенского". В соцсетях появился хэштэг "Питер, мы с тобой!", где большую активность проявляют приморцы.
У вечного огня во Владивостоке склонили головы в минуту молчания студенты и ветераны, лидеры общественных организаций и муниципальные служащие. Люди возложили цветы к мемориалу, зажгли свечи...
Как сказал председатель краевого Совета ветеранов Дмитрий Григорович, события, произошедшие в петербургском метро, – вопиющая несправедливость. «Погибли люди, десятки ранены. Среди них – граждане разных национальностей. Организаторы этого акта хотели расшатать общество, но у них ничего не вышло. Терроризм – это чума, бороться с которой нужно на международном уровне. Мы едины и сегодня, мы говорим террору “нет!”»
Свои соболезнования выразили на митинге еще десятки приморцев. Председатель Приморского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Александр Федоров прошел две войны, но ему страшно, что в мирное время гибнут ни в чем не повинные люди. "Нет ни тыла, ни флангов – один фронт со всех сторон! Страшно, когда родители хоронят детей», – отметил Федоров.
Вся страна скорбит о погибших 3 апреля 2017 года на синей ветке метро Санкт-Петербурга, где прогремел взрыв. Погибли 14 человек, 49 ранены, из которых большинство находится в тяжелом состоянии в больницах северной столицы России.