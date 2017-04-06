Служба безопасности ДВФУ эвакуировала людей из главного корпуса

Преподаватели и студенты по тревоге срочно покинули здание

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В четверг на острове Русский из главного здания Дальневосточного федерального университета были эвакуированы люди. Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на информацию, распространенную очевидцами в соцсетях, а также на ИА "Дейта", в главном корпусе была объявлена тревога. По системе громкой связи служба безопасности вуза попросила всех в срочном порядке покинуть здание.

Студенты и преподаватели без паники покинули главный корпус ДВФУ. Больше сотни люди провели час на улице перед входом, поскольку обратно служба безопасности их не впускала, рекомендуя оставаться снаружи. Через некоторое время подъехала аварийная служба, было разбирательство. Как было официально указано впоследствии, тревога была учебной, а эвакуация - тренировочной.