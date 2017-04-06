Стала известна причина откровенности после секса

Этот же эффект дает просмотр эротики

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Исследователи из США сделали интересное открытие: им удалось узнать, почему люди после интимной близости становятся более откровенными, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Специалисты уверены: секс помогает людям сблизиться настолько, что после него они становятся более откровенными друг с другом и начинают рассказывать то, что до этого рассказывать были не готовы.

В обществе давно бытует мнение, что после секса человек может открыть партнеру свои самые сокровенные секреты, он становится более откровенным. У этого, как выяснилось, есть научное объяснение: все дело в гормональном фоне.

Происходящий в момент секса выброс гормонов счастья позволяет человеку ощутить партнера более близко и перейти с ним на новый уровень доверия в отношениях.

Ученые провели эксперимент, в процессе которого добровольцы просмотрели сцену интимного характера. После этого испытуемые должны были рассказать подробности сексуального характера о себе незнакомцу. В ходе исследования ученые наблюдали за поведением добровольцев, которые смотрели видео, и тех, кто его не видел.

Эксперимент показал, что даже просмотр интимных сцен позволяет людям сблизиться и стать более откровенными друг с другом.

Исследователи подчеркивают, что к сексуальной близости необходимо относиться, как к важному этапу отношений, к которому нужно перейти не сразу после знакомства, а в подходящее время, так как секс с малознакомым человеком не позволит достичь такой же степени близости и позволить ощутить такой же эмоциональный контакт.