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Красота и Здоровье

Стала известна главная причина появления прыщей

С проблемой сталкивается 80-85% молодых людей
Фото: Just My Beauty Фото: Just My Beauty
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые смогли выяснить истинную причину образования на коже воспалительных процессов. По мнению специалистов, появление прыщей связано с общей микрофлорой, а не наличием какого-либо одного вида бактерий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Ученые провели опыт среди 72 человек. У 38 из них было замечено акне типа Propionibacterium acne, который производит опасные для поверхности кожи бактериальные токсины. 

У остальных участников эксперимента микрофлора на лице была более разнообразной, благодаря чему кожа самостоятельно могла сбалансировать отрицательное влияние вида Propionibacterium acnes.

Авторы исследования подметили, что у людей, которые не страдают этим недугом, кожа лица ровная. В связи с этим ученые рекомендуют для профилактики поддерживать естественный баланс бактерий на лице. Они также советуют не увлекаться употреблением антибиотиков, поскольку они уничтожают полезные микробы.

Как говорят специалисты, с гнойными кожными заболеваниями сталкивается 80-85% молодых людей. Этот недуг возникает в результате воспаления волосяных фолликулов лица. Заметим, что прыщи на лице также появляются на фоне гормональной проблемы и нарушений в работе системы пищеварения.

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