Две тысячи владивостокцев вышли на митинг против террора 21:07, 06 апреля Две тысячи владивостокцев вышли на митинг против террора (Фото)
Серьезный пожар произошел на территории воинской части в Уссурийске 16:40, 06 апреля Серьезный пожар произошел на территории воинской части в Уссурийске (Фото и Видео)
Школьник на уроке физкультуры умер от удушья 15:05, 06 апреля Школьник на уроке физкультуры умер от удушья
Новостная лента
Апрель, 06 четверг
23:30
Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
23:30
​Политические споры в Приморье набирают обороты
23:27
День Победы во Владивостоке: баннеры с портретами ветеранов украсят город в преддверии 9 Мая
22:40
СМИ: В жилом доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв Фото
22:12
Во Владивостоке состоялся экспертный совет по присуждению премии «Молодежный вектор»
21:26
Ученые узнали, в каком возрасте человек перестает помнить свое детство
21:07
Две тысячи владивостокцев вышли на митинг против террора Фото
20:21
Служба безопасности ДВФУ эвакуировала людей из главного корпуса Фото
20:03
Стала известна причина откровенности после секса
19:13
В России на 19,8 млн человек стало беднее
18:32
Как распространялся птичий грипп по России
18:02
Для индийского алмазного инвестора в Приморье подбирают работников
17:43
Аляска хотела бы быть в составе России?
17:32
Стала известна главная причина появления прыщей
17:24
На что обычно жалуются приморцы в Роскомнадзор
17:12
Утвержден список кандидатов в Общественную палату
17:07
Появились новые льготные тарифы для дальневосточников
17:02
В центре Москвы пенсионерка отдала охраннику автомат Калашникова и скрылась
16:52
О запрете разводить костры жителям напомнят прямо в лесу
16:40
Серьезный пожар произошел на территории воинской части в Уссурийске Фото и Видео
16:28
В Приморье открывается сезон большого дрифта
16:14
Рейтинг Дмитрия Медведева упал на 10% за месяц
16:04
Завтра во Владивостоке будет солнечно и без осадков
15:55
Полиция Приморья раскрыла преступление 20-летней давности
15:38
Половина россиян уверена в положительной роли Октябрьской революции 1917 года
15:27
Посол КНР в РФ представил генерального консула своей страны во Владивостоке
15:15
Продовольственные ярмарки возобновляют свою работу во Владивостоке
15:05
Школьник на уроке физкультуры умер от удушья
15:03
Стеклянная бухта Владивостока исчезнет в скором времени, - ученые ДВФУ
14:48
Жительница Уссурийска украла ювелирные украшения у матери своего парня
14:36
Во Владивостоке бесплатно раздают дачные семена Видео
14:32
В апреле курс валют не порадует россиян
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4110 (49) от 06 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Философ, IT-специалист или звезда рок-группы
Иностранные студенты и спортсмены учат русский язык в галерее и океанариуме
Соцсети: 14+ и только по паспорту
Напиши эссе и покори Башмета
Вперед идут приморские танкисты
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

День Победы во Владивостоке: баннеры с портретами ветеранов украсят город в преддверии 9 Мая

Кандидатуры ветеранов были согласованы в Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города города
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию 9 Мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Одной из необычных поздравительных акций станет размещение портретов ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны в парадной форме на баннерах 3 на 6 метров на улицах города.

«Кандидатуры ветеранов были согласованы в Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Владивостока, - рассказала заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева. - Баннеры будут размещены именно в тех районах, где проживают фронтовики. К слову, подготовка к празднованию Дня Победы в целом проходит в тесном взаимодействии с городским советом ветеранов. Ведь в первую очередь, это праздник людей, которые не жалели своих жизней и здоровья ради мирного неба над головой».

Как сообщили в совете ветеранов, кандидатуры согласовываются так, чтобы такое необычное поздравление получили как можно больше ветеранов, а на баннерах каждый год размещались портреты разных людей. Как правило, это портреты актива, людей, которые работают в ветеранском движении, участвуют в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Этот вопрос активно обсуждается – районные советы ветеранов предлагают свои кандидатуры, которые окончательно утверждаются на президиуме городского совета.

Сейчас солдаты Победы приходят в совет ветеранов, чтобы сфотографироваться. А пока готовятся к фотосессии - с удовольствием общаются, вспоминают боевую молодость и даже поют песни военных лет.

Так, Антонина Тимофеевна Фарвазова подошла к вопросу творчески – специально для фотоссесии сшила гимнастёрку и пилотку, ведь те, в которых воевала, не сохранились.

«Мой отец погиб на Курской дуге, и мы – 17-летние девчонки, чьи отцы и женихи погибли, добровольно написали заявления, пошли защищать свою Родину, - рассказала Антонина Тимофеевна. – Направили нас на 3-й Белорусский фронт. А пока ехали - изучали ППШ и учились стрелять. Всякое было, и в лесу ночевали, и в снегу, и раненых выносили... Страшно было на войне».

«День Победы застал меня на военном транспорте «Лейтенант Краскин», куда я попал после школы юнг, - говорит Николай Егорович Фальков. – Был ясный солнечный день. Нас отпустили, мы пошли на митинг на привокзальную площадь. И шли уже не строем, а свободно. Народ ликовал, плясал, гармошки и балалайки звучали, всем было радостно и весело».

«Родился я в Кемеровской области, был призван в армию в Красноярск, в 1945 году был направлен на Дальний Восток, мы стояли в Суражевке – готовились к войне Японией, - вспоминает Василий Дмитриевич Кузнецов. – И тут пришло радостное известие – Победа! Нам сразу накрыли столы, не обошлось и без 100 грамм. А в августе мы высадились в Порт-Артуре, так и служил там до 1950-го года. Затем еще три года во Владивостоке. Домой так и не вернулся, женился здесь, сейчас уже правнуки есть».

«Во время войны я был сыном полка, - рассказывает Виталий Сергеевич Андреев. - В атаку я, конечно, не ходил. Меня научили играть на трубе, играл во время построения, делал разную необходимую работу. Война была одной бедой на всех, а мы, мальчишки 9-12 лет, тоже пытались внести свой вклад в Победу. Веселили своей музыкой солдат между боями, они нас жалели, оберегали по мере возможностей. 2 июня 1945 года наш полк посадили в эшелон и отправили на Дальний Восток. Так я и попал во Владивосток».

Фронтовики, которые по состоянию здоровья временно не могут выйти из дома, встречают фотографов дома.

Напомним, так необычно поздравлять ветеранов и напомнить жителям и гостям города о великом подвиге народа принял решение глава Владивостока Игорь Пушкарёв в 2013 году. Сейчас эта акция уже стала традиционной.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке состоялся экспертный совет по присуждению премии «Молодежный вектор»
22:12, 06 апреля 2017 Во Владивостоке состоялся экспертный совет по присуждению премии «Молодежный вектор»

Эксперты договорились составить рейтинг кандидатов

Две тысячи владивостокцев вышли на митинг против террора
21:07, 06 апреля 2017 Две тысячи владивостокцев вышли на митинг против террора

В память о погибших в петербургском метро 3 апреля

На что обычно жалуются приморцы в Роскомнадзор
17:24, 06 апреля 2017 На что обычно жалуются приморцы в Роскомнадзор

Статистика за I квартал 2017 года

Появились новые льготные тарифы для дальневосточников
17:07, 06 апреля 2017 Появились новые льготные тарифы для дальневосточников

Иркутск – Владивосток и Петропавловск-Камчатский – Владивосток

О запрете разводить костры жителям напомнят прямо в лесу
16:52, 06 апреля 2017 О запрете разводить костры жителям напомнят прямо в лесу

В предстоящее воскресенье будут работать три патрульные группы

Завтра во Владивостоке будет солнечно и без осадков
16:04, 06 апреля 2017 Завтра во Владивостоке будет солнечно и без осадков

Воздух в крае прогреется до +20°С

Продовольственные ярмарки возобновляют свою работу во Владивостоке
15:15, 06 апреля 2017 Продовольственные ярмарки возобновляют свою работу во Владивостоке

Ярмарки будут работать каждую неделю