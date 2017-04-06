День Победы во Владивостоке: баннеры с портретами ветеранов украсят город в преддверии 9 Мая

Кандидатуры ветеранов были согласованы в Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города города

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию 9 Мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Одной из необычных поздравительных акций станет размещение портретов ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны в парадной форме на баннерах 3 на 6 метров на улицах города.

«Кандидатуры ветеранов были согласованы в Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Владивостока, - рассказала заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева. - Баннеры будут размещены именно в тех районах, где проживают фронтовики. К слову, подготовка к празднованию Дня Победы в целом проходит в тесном взаимодействии с городским советом ветеранов. Ведь в первую очередь, это праздник людей, которые не жалели своих жизней и здоровья ради мирного неба над головой».

Как сообщили в совете ветеранов, кандидатуры согласовываются так, чтобы такое необычное поздравление получили как можно больше ветеранов, а на баннерах каждый год размещались портреты разных людей. Как правило, это портреты актива, людей, которые работают в ветеранском движении, участвуют в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Этот вопрос активно обсуждается – районные советы ветеранов предлагают свои кандидатуры, которые окончательно утверждаются на президиуме городского совета.

Сейчас солдаты Победы приходят в совет ветеранов, чтобы сфотографироваться. А пока готовятся к фотосессии - с удовольствием общаются, вспоминают боевую молодость и даже поют песни военных лет.

Так, Антонина Тимофеевна Фарвазова подошла к вопросу творчески – специально для фотоссесии сшила гимнастёрку и пилотку, ведь те, в которых воевала, не сохранились.

«Мой отец погиб на Курской дуге, и мы – 17-летние девчонки, чьи отцы и женихи погибли, добровольно написали заявления, пошли защищать свою Родину, - рассказала Антонина Тимофеевна. – Направили нас на 3-й Белорусский фронт. А пока ехали - изучали ППШ и учились стрелять. Всякое было, и в лесу ночевали, и в снегу, и раненых выносили... Страшно было на войне».

«День Победы застал меня на военном транспорте «Лейтенант Краскин», куда я попал после школы юнг, - говорит Николай Егорович Фальков. – Был ясный солнечный день. Нас отпустили, мы пошли на митинг на привокзальную площадь. И шли уже не строем, а свободно. Народ ликовал, плясал, гармошки и балалайки звучали, всем было радостно и весело».

«Родился я в Кемеровской области, был призван в армию в Красноярск, в 1945 году был направлен на Дальний Восток, мы стояли в Суражевке – готовились к войне Японией, - вспоминает Василий Дмитриевич Кузнецов. – И тут пришло радостное известие – Победа! Нам сразу накрыли столы, не обошлось и без 100 грамм. А в августе мы высадились в Порт-Артуре, так и служил там до 1950-го года. Затем еще три года во Владивостоке. Домой так и не вернулся, женился здесь, сейчас уже правнуки есть».

«Во время войны я был сыном полка, - рассказывает Виталий Сергеевич Андреев. - В атаку я, конечно, не ходил. Меня научили играть на трубе, играл во время построения, делал разную необходимую работу. Война была одной бедой на всех, а мы, мальчишки 9-12 лет, тоже пытались внести свой вклад в Победу. Веселили своей музыкой солдат между боями, они нас жалели, оберегали по мере возможностей. 2 июня 1945 года наш полк посадили в эшелон и отправили на Дальний Восток. Так я и попал во Владивосток».

Фронтовики, которые по состоянию здоровья временно не могут выйти из дома, встречают фотографов дома.

Напомним, так необычно поздравлять ветеранов и напомнить жителям и гостям города о великом подвиге народа принял решение глава Владивостока Игорь Пушкарёв в 2013 году. Сейчас эта акция уже стала традиционной.