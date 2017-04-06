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Общество

Во Владивостоке состоялся экспертный совет по присуждению премии «Молодежный вектор»

Эксперты договорились составить рейтинг кандидатов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В управлении по делам молодежи администрации города Владивостока завершен прием документов от соискателей знака «Молодежный вектор», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году на премию было выдвинуто 80 человек. Вчера, 5 апреля, в администрации краевой столицы состоялось заседание экспертного совета по присуждению молодежного знака.

В состав экспертного совета вошли начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко, директор муниципального казённого учреждения «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков, депутат Думы города Владивостока Дмитрий Ямщиков, директор государственного автономного учреждения культуры «Приморская краевая филармония» Анна Алеко и другие представители творческой сферы, общественности и бизнеса.

Членам экспертного совета были представлены пакеты документов и рекомендаций на всех кандидатов. С 5 по 24 апреля эксперты проведут заочную оценку деятельности лауреатов премии. Изучив подробно каждую кандидатуру, члены экспертной комиссии ответят на главный вопрос: «Заслуживает ли кандидат получения знака за свою деятельность?».

«Хочу отметить, престижная премия будет присуждаться 25 кандидатам. Знак «Молодежный вектор» присуждается за значительный вклад в развитие молодежной политики Владивостока и является формой поощрения граждан в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Вручение премии состоится в рамках городского праздника «День молодежи» в июне этого года», - рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.

В завершение заседания эксперты договорились составить рейтинг кандидатов и встретиться 27 апреля для обсуждения и выбора 25 человек, которые заслуженно получат молодежный знак и денежную премию.

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